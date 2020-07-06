刑偵劇《模範刑警》描述想揭發真相和隱匿真相的人們之間的對決，由《追擊者》導演趙南國、《Untouchable》編劇崔鎮源所打造，找來韓國老戲骨孫賢周搭檔張勝祖、李伊利雅、吳正世和池承炫等實力派演員共同演出。

和孫賢周已經是第五次合作的導演趙南國表示兩人默契十足，孫賢周對他來說就像是「變色龍」，聽到導演的稱讚，孫賢周開心地擁抱並親了導演的臉頰，並回應基於對導演的信任，《模範刑警》連劇本都還沒看，一聽到是趙南國導演就馬上決定要演出，還透露要不是因為導演的功力，拍攝時間會拉得更長，幽默地笑說「因為趙南國導演，所以幫JTBC避免很多損失喔」。

首次挑戰刑警角色的張勝祖，扮演繼承許多遺產的警察吳志赫，坦言被「有錢刑警」的角色吸引，好奇背後會有什麼樣有趣的故事，他與孫賢周所飾演平易近人的刑警姜道昌是一對個性迥異的搭檔，談起和大前輩孫賢周的合作，張勝祖言談中滿是推崇，稱對方是「演技部」部長，希望有機會能再次一起演戲。

孫賢周聽說對方是第一次演刑警，但幹練的模樣看起來好像不是這樣，讚美張勝祖是個充滿多樣魅力、擁有潛力的演員，說完還回頭問後輩「這樣可以嗎」可愛的模樣讓張勝祖作勢要親他，充滿愛意的氛圍讓主持人都忍不住要出來說「禁止親吻啦」引來現場眾人一陣大笑。

過往在《觸及真心》、《金牌救援：Stove League》等作品中總是讓人無法忽視的演員吳正世，在《模範刑警》裡飾演有錢的反派吳忠泰，談起「壞人」的種類，他說有些壞人看久了會令人同情，但有些就是無法理解的壞胚子，「吳忠泰」是屬於後者，真的是壞到不行的人，這次以「捲髮」、「華麗」的造型示人，他自爆「第一次配戴這麼昂貴的道具手錶」，謙稱可能是我不氣場不夠，所以得靠這麼多高價單品襯托貴氣。

氣質美女李伊利雅，繼《漢摩拉比小姐》、《輔佐官》中的職人角色後，這次飾演正義記者陳書景，與飾演部長柳正錫的池承炫有許多對手戲，池承炫提及李伊利雅的表現「大概是因為她是職人劇的達人，在戲裡的表現也是青出於藍、勝於藍，就像是真正的記者一樣」，李伊利雅則特別謝謝池承炫戲裡戲外都給她很多幫助，讓自己能更放鬆的演戲，令人相當期待他們的互動。《模範刑警》將自7月7日起，每週二三於愛奇藝台灣站獨家播出。

(中時 )