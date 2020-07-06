19全會議紀錄。（摘自張雅屏臉書）

葉慶元。（黃福其攝）

國民黨主席江啟臣在6月17日中常會做出重大宣示，表示依第19次全代會精神，將把黨產歸零，免得持續被當成民進黨的「政治提款機」。前主席洪秀柱任內的副祕書長張雅屏今晚在臉書直指「誤會大了」，指19全並未指「黨產歸零」，暗諷「改革很好，但應該基於事實並不消費前任。」不過國民黨考紀會主委葉慶元隨即上張雅屏臉書反駁，表示江的作法就是照19全決議。

張葉兩人隨即在臉書你來我往，打起一場筆戰，是否繼兩岸路線引起前主席不同意見，江的改革方向或敘述又引起前朝人馬不滿？引起黨內關注。

張雅屏今晚在臉書發文、貼出19全會議紀錄。他說，19全代會通過黨產歸零？誤會大了。19全第四次會議黨務報告：六、因應不當黨產條例，健全財務收支革新對於本黨黨產之處理，洪主席於7月14日已公開宣示「不護產，反惡法」、「贊成清理黨產，反對違法違憲的不當黨產條例」，也說明本黨清理黨產原則為「除保留必要之辦公室及支付已退休黨工之退休金、現職人員之年資結算金，扣除負債後如有餘額將全數捐作公益」。

他說，以上的敘述，是因應法令明定政黨經費來源為黨費、政治獻金、選舉費用補助金。那一句話是「黨產歸零」？還是要把辦公廳舍與勞資問題解決的。「改革很好，但應該基於事實並不消費前任。」

葉慶元立即上去留言說，現在的做法就是照19全的決議啊！扣掉黨工的退休金以及辦公房舍之後，其他捐做公益啊！

張雅屏反駁說，自己愛說黨產歸零去說，那就不要再說19全決議黨產歸零。事實上不是這樣說的。

葉慶元又回說，餘額全部捐作公益，不就是黨產歸零嗎？這樣爭執做文字遊戲有什麼意義？

張雅屏回覆說，您可能忘記了，當年是爭執過這個議題的，因此才好不容易向各界以捐助公益來取代避免誤會的黨產歸零。

葉慶元又說，重點是實質的內容，而不是這個標題。黨中央目前的做法，是延續馬主席和洪主席以來一貫的做法，並沒有不同。

除了張雅屏之外，洪秀柱倚重的智囊、孫文學校總校長張亞中日前也投書媒體，指江提出「黨產歸零」是本末倒置。

(中時 )