立法院長游錫堃召集黨團協商，討論國民參與刑事審判法草案等案，多條條文保留。總統府副祕書長李俊俋今天表示，國民參審制的推動，源自2016年蔡英文總統「司改白皮書」，當中指出應改革當今審判模式，擴大民間參與，讓人民參與審判，更能提升台灣人民對司法的信賴度。

李俊俋在臉書指出，最近立法院臨時會正針對「國民法官法」進行協商，而陪審制、參審制確實各有優缺點。首先，「陪審制」難被台灣社會普遍接受，其最主要原因來自「陪審制並無判決書，也無法上訴」。

李俊俋舉例，「鐵路殺警案」若在陪審制度下做出無罪判決，後續將無法對犯人提起上訴，也難符合台灣社會、人民之期待。這也在近期民調結果得到印證：僅14.7％民眾支持「陪審制」的判決結果是不需附上理由的。同時，若採行「陪審制」更會打破台灣（大陸法系）以「構成要件」為判決依據這點，將造成台灣現行法律體制之錯亂。

而「參審制」被質疑的則是，「參與審判民眾意見容易受到法官不當影響」；然而2013年司法院針對參與模擬法庭的民眾進行民調，超過八成受訪者表示「完全不會（56.8％）」及「不太會（29.3％）」。

他說，由此可見，參與民眾在檢辯雙方說明、法官解說後，得以充分瞭解事實，同時全程參與判決過程，並與法官溝通順暢，所謂「法官不當影響」的質疑，並不存在。

李俊俋指出，近期民調更顯示，台灣民眾高達78.2％支持司法院所提「國民法官制」，所作的判決需要說明理由，且可就事實認定錯誤上訴，這些都更加符合台灣社會之需求與期待。

他認為，建立司法信賴，絕非一蹴可及，過去不曾關注此一議題、更未參與委員會討論的立委們，不宜在不理解全貌的情況下，於協商時以偏概全的抹煞「國民法官制」，他也期望立委們以更負責任的態度面對台灣司法環境的變革，「唯有如此，司法改革的結果才會更加穩固」。

(中時 )