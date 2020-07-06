台灣氣質女星郭碧婷和向華強的長子向佐去年結婚，上月女方被拍到挺肚上街，爆出已懷孕6個月，近日更傳出她罹患產前憂鬱，讓粉絲相當憂心，而向佐6日就曬出一張照片，似乎透露夫妻倆現況。

郭碧婷傳出懷孕後，上月底某天突在微博發文：「醒悟的那天總會到來，那時候會茅塞頓開，豁然開朗呢，還是悔不當初，懊悔不已？」雖然婆婆向太說明媳婦只是在心靈分享會有所體悟，才想警惕世人，但仍引起網友聯想，尤其，郭碧婷後來又把微博設置成僅有半年內的發文可見，與向佐一起的動態幾乎都看不到，更被大家瘋猜婚姻是否出現問題。

向佐發文被網友解讀是在回應婚姻現況。（圖／翻攝自微博）

而向佐6日就在微博發文17個愛心符號，並配圖一張向日葵油畫，似乎在向妻子郭碧婷表白；向佐和郭碧婷因參加實境秀，被粉絲稱為「葵花夫婦」，因此不少網友看了貼文便解讀「寓意就是，葵花夫婦永遠在！大家請放心，不打擾就是最後的溫柔」、「葵花夫婦永遠在1（一）7（起）」，認為向佐此舉是在回應婚變傳聞。

(中時電子報)