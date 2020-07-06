台北市長柯文哲今（6）日出席「台北疫情後經濟轉型論壇」致詞時，提到「紓困之亂」反映我國數位政策很爛，更直言「在座經濟學家有唸書都知道這對振興沒有用、沒有boost效果，若中央不服氣，歡迎找有頭有臉的經濟學家出面背書。」對此，台北市議員苗博雅反批，若振興沒用，北市府上周才編列6.55億的加碼預算，議會才剛通過，市府說法就大轉彎，讓她怒轟「台北市政府到底把議會當成什麼？」

台北市長柯文哲今在出席公開論壇怒嗆中央「在座經濟學家有唸書都知道這對振興沒有用、沒有boost效果」，北市社會民主黨議員苗博雅隨後於臉書上補充「我有一點身為台北市議員的意見」。她表示，為了市府的防疫、紓困、振興方案，台北市議會在六月底加開臨時會，審議市府提出的追加預算。其中包括臺北市政府推出「三倍券敬老卡、愛心卡加碼1000元；高中職學生證加碼500元」，總預算最高可能動支6.55億。

苗博雅指出，這波加碼方案當時推出時也受到許多議員質疑是否適當？但在預算審議過程中，黃珊珊副市長和各局處首長極力爭取，信誓旦旦，說加碼政策有多好、這筆加碼金有多重要，拜託議會讓預算通過。後來台北市政府甚至在議會未通過追加預算前，就直接開記者會，宣布加碼計畫上路開跑。

苗博雅說「結果，預算上週通過，今天市長就講三倍券沒有用，沒有刺激效果。」苗博雅指出，如果已經認定振興三倍券沒用，臺北市為何主動在沒用的政策上加碼6.55億呢？「如果市長這句話，早一個星期講，那議會就不用麻煩了。黃副市長也不用這麼累。全台北市的里長、里幹事也不用新增業務。」認為議會當時應該直接把預算刪掉，不予通過。

苗博雅再次強調，市府爭取加碼預算通過之後，市長就公開講振興三倍券政策沒用。那市府加碼是在加什麼意思的？苗怒批，「北市政府說法一個星期內轉彎，是覺得預算到手了，不用再騙了嗎？台北市政府到底把議會當成什麼？以後人民怎麼看待台北市府首長講的話？還有可信度嗎？」

(中時電子報)