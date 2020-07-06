韓聯社報導表示，在大陸決定放寬外航飛往大陸航班規定的情況下，南韓航空公司紛紛推進增加赴華定期航線。

報導指出，目前僅有大韓航空、韓亞航空、濟州航空三家韓國公司的赴華航線每週執飛一班。該消息人士表示，隨著陸方放寬外航執飛中國航班規定，滿足陸方防疫要求的韓國航空公司正在爭取擴大赴華定期航線。

該人士還表示，增加定期航班需大陸地方政府的防疫確認證明，但地方政府因防疫負擔對此持謹慎態度。以北京為例，入港航班必須先經過其他地區機場採取額外防疫措施，這加大航空公司的負擔，因此增設北京航線並不容易。

為遏制境外疫情輸入，大陸民航局3月底調減國際客運航班運行數量，限國內外每家航空公司只能保留1條往來大陸的航線，且每週僅限運營1個班次。上月4日起實施航班獎勵和熔斷措施，若核酸檢測結果為陽性的旅客人數連續三周為零，可每週執飛2班。

(中時 )