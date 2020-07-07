國立台灣博物館鐵道部園區今（6）日開幕，總統蔡英文、文化部長李永得、交通部長林佳龍等出席。蔡英文表示，鐵道部園區見證台灣百年來工業科學、鐵道的發展及變遷，透過這次修復保存有形文化資產，並保留建築知識、工藝技術等，期待國人在防疫新生活期間到鐵道部園區，體驗豐富、多元的文化資產。

交通部長林佳龍則預告，觀光局已將2022年定為鐵道觀光年，將從鐵道、現代性的發展，凝聚台灣意識，成為吸引國際觀光客的亮點。交通部與文化部已爭取到國發會預算，將在全台成立鐵道文化城市，例如苗栗的鐵道火車博物館、彰化的扇型車站、嘉義的森林火車、高雄哈瑪星鐵道文化園區等，以及去年經過立法院支持成立的鐵道中心。國立臺灣博物館鐵道部園區為臺灣博物館系統四大館舍之一，位於臺北舊城北門外，自二十世紀初期起，先後曾是日本時代鐵道部、戰後臺鐵總局本部，並作為臺灣鐵路營運總部達70年。2007年指定為國定古蹟「臺灣總督府交通局鐵道部」，由臺博館負責修復與再利用為博物館，將於7日正式對外開放參觀。

鐵道部園區的古蹟本體包含鐵道部廳舍、八角樓、電源室、食堂、工務室、戰時指揮中心等六座建物，園區內另有市定古蹟「清代機器局遺構」的東側圍牆及石板道，為臺博系統中面積規模、建物數量最多之館舍。

文化部長李永得表示，鐵道部園區開幕代表台灣文化資產保存利用的兩個重要里程碑，一是臺灣博物館系統串連臺博館、勸業銀行舊廈、南門工場，加上鐵道部園區，構成以台北市發展為核心的博物館群，象徵國家對文化的重視，也讓下一代、國際觀光客認識台灣文化。

二是文化部與交通部合作的「國家鐵道博物館籌備處」，鐵道帶動台灣的現代化，也是國人共同記憶，期許台博系統及國家鐵道博物館，扮演保存及推廣國家重要鐵道文化資源與觀光的角色，被世界看見。

(工商 )