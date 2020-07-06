英國政府允許從3月開始停業的酒吧、餐廳和理髮店7月4日復工。英國政府辦公室發言人表示，首相強森上周末理了髮還去了酒吧。

俄羅斯衛星通訊社6日報導說，強森發言人表示：「我不清楚細節，也不打算問這樣的問題，但首相4日晚肯定理了髮，還出去喝了酒。」

強森以頂著一頭蓬亂金髮為特色。預計公眾將在6日下午見到強森的新髮型，他計劃赴約克郡進行工作考察，媒體將對此進行報導。

強森發言人還指出，強森去了郊外府邸附近的一家酒吧。

從7月4日起，英格蘭的酒吧、餐廳、電影院和旅館重新開門營業，這是英國防疫封鎖以來最大幅度的鬆綁措施。可以開門營業的還包括美髮院和理髮店，公園遊樂設施，主題公園、博物館、藝廊和圖書館。

據BBC中文網報導，好幾個月沒剪頭髮的人們在美髮院和理髮店門口外面排起長龍，甚至有的美髮店從周五的午夜過後就開門營業，出現半夜剪頭髮的特殊情形。

酒吧於7月4日獲准復業，入夜後，倫敦蘇活區等一帶街頭擠滿了人。有當晚當值的警員坦言當晚疲於奔命，一夜接獲逾千宗涉醉酒鬧事的舉報，稱「顯然易見」醉漢不會遵守社交距離指引。

(中時 )