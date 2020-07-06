海軍陸戰隊預演膠舟翻覆。

海軍陸戰隊漢光演習預演，因操舟翻覆造成7人落水，並傳出送醫搶救人員中有2人宣告不治，目前海軍初步判斷是因海象問題釀成悲劇。對此，台北市議員王世堅在政論節目上表示，他認同會發生意外是因為海象突變，並指出因為他跳過海，所以對這有一點經驗。

王世堅在政論節目《新聞深喉嚨》上表示，海軍陸戰隊操演會出現意外，是因為海象變化很大，海軍大氣海洋局每15分就要做一次預報，「海象變化之大，這我自己有一點經驗啦，因為我跳過海很清楚」。王世堅分析，雖然陸戰隊很會會游泳，但海象的變化不是表面上看的到的，有可能翻覆後撞到礁石，或是撞擊海面又剛好戴著鋼盔，這樣就可能發生意外。

接著，王世堅指出，發生這樣的不幸，這些官士兵的家屬一定很痛苦，王世堅希望他們能從國人的感謝當中，得到一點安慰，讓他們保有一點子弟為國犧牲的榮譽感，任何的揣測都是對過世的士官兵不敬。

(中時電子報)