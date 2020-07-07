電影沉默羔羊裡的人魔真的存在！俄羅斯近日竟傳出一起令人髮指的「人魔」事件，一對住在軍校宿舍裡的夫妻檔，將近20年來吃了至少30人，他們除了將被害者肢解後吃下肚，甚至還和這些殘肢自拍、更誇張的是，對人魔夫妻檔還將被害者醃製成「人肉罐頭」，並將人肉帶到學校餐廳烹煮，讓不知情的學生們吃下肚。

根據英國《鏡報》報導，俄羅斯的南部城市克拉斯諾達爾（Krasnodar），有一名工人日前在路邊撿到一支手機，想不到當他打開手機相簿一看，差點嚇到暈倒，原來裡面竟存滿女子遭人肢解的照片，甚至還有一名男子咬著女子的手掌自拍，有如恐怖電影「活人生吃」的劇情！

正當這名工人恢復冷靜時，一名男子朝他而來，男子就是手機失主，現年38歲的巴克謝夫（Dmitry Baksheev）。巴克謝夫詢問這名工人，是否有撿到他的手機，工人相當機靈，立馬把手機藏進口袋裡佯裝沒看到，隨後將手機交由警方，揭穿這起駭人聽聞的真相。

原來，巴克謝夫是一名軍校工友，和42歲妻子娜塔利亞（Natalia Baksheeva）就住在校園宿舍，娜塔利亞原本是學校的護士，但因為酗酒問題被學校開除，後來就轉到校內餐廳打工，2人坦承每次都是共同犯案，自1999年到現今已殺害超過30人。

警方到他們的住處發現，環境十分凌亂，而地窖內更是嚇人，警方在冰箱內發現存放了許多人類的殘肢、內臟，甚至還有數不清的人肉醃製罐頭，以及19張被剝下來的人皮， ㄉ人的臥室內還擺放一本「人肉食譜」，和一整疊與被害者屍塊的合照，最早的一張照片拍攝於1999年，照片中一顆頭顱被放在盤子上，旁邊擺滿了柳橙，像是一道精心擺盤的料理！

警方大膽推測娜塔莉亞很有可能將一部分的人肉帶到打工餐廳裡烹煮，再做成餐點給學生吃下肚，這2名現代人魔目前已被收押，警方詳有持續調查所有被害者的身份，試圖釐清犯罪真相

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(中時電子報)