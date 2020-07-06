英國哈利王子今天似乎捅了馬蜂窩。他表示必須承認大英帝國過去的歷史，儘管這是“令人不舒服的”。話一出口，就受到保守黨議員的抨擊。

35歲的哈利在上週與38歲的妻子梅根•馬克爾（Meghan Markle）進行視頻通話時發表了對大英帝國過去不利的評論。

哈利表示，作為關於“正義與平等權利”的討論的一部分，英聯邦必須要承認大英帝國過去，而且需要追隨那些“承認過去”並“試圖糾正錯誤”的人。他並且承認自己也有“無意識的偏見”。在全球反種族歧視風起雲湧之際，哈利的說法勢必刺痛一些仍舊為大英帝國歷史辯護的人。

哈利的夫人梅根同時表示，個人也應該舉起手來“承認”自己過去的過錯，應該是“反思”的時候。

哈利在洛杉磯的家中參加視訊會議時表示：“除非我們承認過去，否則我們無法前進。承認過去並試圖糾正這些錯誤的人如此之多，令人難以置信，但我想我們所有人都承認錯誤並改正還有許多工作要做。

保守黨議員羅辛德爾（Andrew Rosindell）第一個跳出來批判哈利王子，他稱哈利王子的評論令人“失望”，女王也不會開心。

(中時 )