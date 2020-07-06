中央氣象局指出，今天（6日）水氣稍增，南部地區及中部沿海清晨至上午即有局部短暫陣雨出現，午後各地山區也出現局部雷陣雨，明（7日）依舊會出現高溫，更要注意午後出現較大雨勢。氣象局長鄭明典透過CIMSS觀察更更指出，強勢的高壓讓菲律賓東方的熱帶海域也受影響，短時間內甚至也看不到熱帶擾動的發展。

氣象局表示，明天（7日）依然高溫炎熱，各地高溫約在33至36度，大台北盆地、南投、宜蘭近山區或河谷及花蓮縱谷、台東地區需注意36度以上高溫。受到潮濕西南風與陸風互相輻合影響，中南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。不過午後大台北、東北部及東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，有出現短時強降雨及雷擊可能，要留意局部較大雨勢。

氣象局預估本周，6日（周一）至8日（周三）高壓稍弱，水氣稍增，午後雷陣雨機率提升，有局部較大雨勢發生的機率， 9日至（周四）至12日（下週日）太平洋高壓再度增強，各地又會恢復高溫炎熱、多雲到晴的天氣，午後雷陣雨受到侷限。

氣象局局長鄭明典更在臉書上驚呼，「強勢的太平洋高壓！」他表示「太平洋高壓軸線仍深入南海，南海的對流偏弱，台灣上空的對流也偏弱！」連菲律賓東方的熱帶海域也受高壓影響，估計短時間內還看不到熱帶擾動的發展。

(中時電子報)