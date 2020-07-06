國民黨桃園市黨部從中正路遷移到成功路，國民黨主席江啟臣、主委邱奕勝和黨籍立委、市議員6日高喊國民黨加油，期許新家帶來新未來。（蔡依珍攝）

國民黨桃園市黨部喬遷至成功路，天花板有巧思，就像黨徽在上、發散12道光芒，國民黨主席江啟臣和主委邱奕勝期許新家帶來新未來。（蔡依珍攝）

國民黨桃園市黨部喬遷至成功路，天花板有巧思，就像黨徽在上、發散12道光芒，國民黨主席江啟臣和主委邱奕勝期許新家帶來新未來。（蔡依珍攝）

國民黨桃園市黨部喬遷至成功路，天花板有巧思，就像黨徽在上、發散12道光芒，國民黨主席江啟臣和主委邱奕勝期許新家帶來新未來。（蔡依珍攝）

江啟臣呼籲大家多打幾通電話給高雄的朋友，助國民黨贏得高雄市長補選。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市黨部辦公室搬遷到成功路上，6日喬遷開幕，黨部主委邱奕勝提到新黨部在1樓，象徵國民黨再起一步一步往上爬，國民黨主席江啟程也親臨道賀，強調在野但不會氣餒，絕對會重新出發，也呼籲大家多打幾通電話給高雄的朋友，助國民黨贏得高雄市長補選。

邱奕勝說，桃園市黨部因租約到期，從中正路鬧區搬遷到市議會旁的成功路上，也從過去6樓、改到現在1、2樓，雖然僅約100坪、地方不大，但更溫馨、且真正接地氣，也象徵國民黨現在起從一樓開始慢慢向上爬。

邱奕勝提到，國民黨現在看起來比較弱，其實是客氣和心地善良，不必因此灰心喪志，國民黨在議會仍是絕對多數，13個選區都能聽到選民讚黨籍議員比較認真、優秀，不會為作秀而作秀，「這就是國民黨未來能夠重新站起來的最大支柱和本錢！」呼籲不要在低潮的時候懷憂喪志，要更加堅強。

「中央組織可以扁平、地方則要紮根！」新黨部的天花板有巧思，就像黨徽在上、發散12道光芒，江啟臣讚看來煥然一新、充滿朝氣，期許新家帶來新未來，直言網路時代，地方黨部可以更多元、彈性、創新。

江啟臣也提到8月15日就要高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁是直轄市提名最年輕的一位候選人，已當過3屆議員，也是3位候選人中唯一的女性，1天當3天在用，他拜託桃園支持者多打幾通電話、多傳LINE群組，「只要努力就有機會當選！」

(中時 )