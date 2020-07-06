女星伊能靜近來因參加熟女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》頻登新聞版面，日前卻在接受專訪時評論已故歌后梅艷芳，引發網友怒火，而和梅艷芳交情不錯的名導關錦鵬，近日受訪聊到此事，直接冷嗆伊能靜。

關錦鵬曾執導《胭脂扣》、《三個女人的故事》、《阮玲玉》等知名作品，和梅艷芳是交情深厚的好友，近日他接受採訪，被問到有關伊能靜評「梅艷芳很慘」一事，關錦鵬表示自己沒看相關新聞，不管她（伊能靜）說什麼。

關錦鵬認為每個人追求的東西不同，他個人對梅艷芳在價值觀上的判斷和選擇都持尊重態度，接著指出：「我覺得每個人有每個人做事的方法，什麼時候輪到伊能靜在那指手畫腳呢？」

香港名導關錦鵬。（圖／翻攝自微博）

伊能靜日前接受節目專訪時，聊到覺得自己很幸福，因為先完成愛，才去完成自我價值，接著就說：「如果你先完成自我價值，那很慘，因為你的事業已經到頂，那就會像梅艷芳，因為她一輩子都在尋找愛，連她最後已經瘦成那樣，她在台上都要穿著婚紗，人生不能倒過來。」一番發言被網友轟爆。

事後，該集節目遭到下架，伊能靜也發文道歉：「詞不達意加上片段呈現，我自己造成的結果深深致歉，我對她充滿敬意感恩，至今不忘，我非常難受。」

(中時電子報)