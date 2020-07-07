「排灣族的勇士，醒來吧！」瑪家鄉公所所長梁明輝在臉書寫下，「本所今天全體員工晨禱，為阿瑪勒．道卡杜弟兄祈福。阿瑪勒．道卡都你一定要醒過來，因為你是我們排灣族的勇士，不可以睡覺，族人都在為你祈禱！」

海軍陸戰隊3名官兵演訓時發生意外命危，為海軍昨強調「陸戰隊員絕不拋棄同袍」，官兵家屬也在醫院焦急等待奇蹟，受傷中士阿瑪勒道卡度的妻兒寫下祈福卡，溫情喊話「爸比加油，我在等你回來抱抱我」，盼用柔情喚回鐵漢。

根據《基督教論壇報》報導，阿瑪勒·道卡度本身為屏東金大露安長老教會的弟兄，教會高貴春牧師帶領弟兄姊妹，陪伴家屬度過危難，5日的主日教會弟兄姊妹一起為他禱告，希望他能盡快康復。

阿瑪勒·道卡度的妻子在祈福卡上寫著「你身體難受，我們更是難過，拜託你拿出那過人的意志力對抗這次的難關，我跟孩子還有很多家人都在為你禱告，你不可以放棄，我們等你回來」。

瑪家鄉公所所長梁明輝在臉書寫下，「本所今天全體員工晨禱，為阿瑪勒．道卡杜弟兄祈福。阿瑪勒．道卡都你一定要醒過來，因為你是我們排灣族的勇士，不可以睡覺，族人都在為你祈禱！」

(中時電子報)