藥華藥（6446）宣布，自去年年底至今年年中順利完成2次私募普通股案，超過20億元資金到位，外資比例大幅提升、超過逾50％；董事長詹青柳表示，公司旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥P1101，在美、台等國行銷布局，全球布局陸續到位，美國市場預計明年3月拿到藥證，挹注母公司營收貢獻。

藥華藥新藥行銷團隊蓄勢待發，但藥華藥執行長林國鐘仍宣示，積極研發新冠肺炎治療、抗疫等，藥華藥會全力響應國家隊，在衛福部食品藥物管理署支持下，CDE將藥華列為陪跑計畫成員，內部有兩項有關新冠肺炎的治療研發計畫，其中，已被選為陪跑計畫，另一項尚在準備申請中。

藥華藥透露，研發中的新冠肺炎治療計畫有2項，其一是完全創新的疫苗設計，此疫苗選用新冠肺炎病毒「受體結合區域的蛋白」及「核殼蛋白」，再加上能與抗原呈現細胞結合的「綠膿桿菌外毒素」所組合而成之疫苗，期望兼具預防及治療效果。

此計畫為國家隊型的產業界合作計畫案，藥華藥以其專長的藥物開發生產、臨床設計等參與合作；此計畫案已被選為CDE之指標性專案輔導計畫，也就是陪跑計畫，每兩個禮拜都要向CDE報告研發進度。

第二項係充分利用藥華藥獨創之PEG長效型技術平台所研發的蛋白質新藥，此蛋白新藥候選藥為第二型血管收縮素轉化酶(Angiotensin-converting enzyme 2, ACE2)，可競爭性抑制SARS-CoV-2感染人體細胞，在國外廠商已有第二期臨床試驗數據，顯示其兼具安全性及臨床療效。

由於此類藥物在人體血液中停留的時間太短，藥華藥為加強其療效而透過獨家的技術平台改良為長效型。公司研發團隊正在執行候選藥的篩選，會盡快向CDE申請進入「陪跑」計畫。

展望未來，P1101的歐洲市場銷售在新冠肺炎疫情威脅猶存下，使用量與滲透率將持續增溫，在台灣市場的銷售也順利開展，再加上子公司泛泰的營收貢獻，營運三箭齊發，公司樂觀看待下半年表現。藥華藥去年營收達3億元，今年獲台灣與瑞士雙藥證並攜手泛泰，加上歐洲合作夥伴緊急訂單加碼，法人預估今年藥華藥獲利將穩定升溫，全年營收將創歷史新高。

(中時 )