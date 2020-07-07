清晨5點多，雙方在勝安公園附近狹路相逢，展開追撞導致車頭全毀。（羅亦晽翻攝）

5日凌晨，花蓮兩派人馬在KTV起糾紛後，最後在吉安鄉勝安公園狹路相逢，引爆車戰、槍戰，雙方還近身鬥毆砍殺，釀成1死、1重傷。劉姓涉案人等嫌犯落網，被依殺人、槍砲及聚眾鬥毆等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。檢方6日深夜訊問後，認為29歲劉男涉犯殺人罪嫌重大，向花蓮地院聲請羈押，同案4人20萬交保，另名王姓少年請回送少年法庭。

20歲駱男一夥人與兇嫌劉男一夥人，5日凌晨3點半，在KTV發生口角衝突、互相嗆聲拼輸贏，最後不歡而散。駱男約凌晨4時許，率人砸破劉嫌在花蓮市區的堂口，劉嫌不甘示弱，會同37歲蘇男等人至駱男的車行尋仇。

清晨5點多，雙方在勝安公園附近狹路相逢，一言不合，即發生槍戰及鬥毆砍人，至少連開13槍，劉嫌一夥人並開車追撞駱男的車。

雙方下車後即展開鬥毆，劉嫌持開山刀追砍駱男，駱男也拿起霰彈槍反擊。最後駱男因背部遭砍，長達30公分的刀傷見骨、臟器外露，送醫不治。蘇男則腳踝中彈後，逃離現場自行就醫，經院方通報警方。

劉嫌等涉案人，今被移送花蓮地檢署偵辦。經檢察官晚間複訊後，認為劉男涉犯殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為重罪且有勾串共犯與證人之虞，向花蓮地院聲請羈押。

花蓮地檢署主任檢察官陳旭華說，另外涉案的林男、張男、惠男及徐男等4人，則以新台幣20萬元交保候傳；未成年王男請回，移送少年法庭。

(中時 )