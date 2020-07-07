麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell）是誰？

隨著前女友麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell）被捕，已故美國億萬富豪艾普斯坦性販運未成年少女案件再度受到關注，不過麥克絲威爾不只是誘騙少女做情色按摩的「老鴇」，還有可能是性侵犯，有受害女性出面指控，遭到她性侵多達20至30次。

美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）被控性販運未成年少女的案件牽連甚廣、跨越國界，據外媒先前報導，他當時的女友麥克絲威爾和艾普斯坦的公司員工主要負責物色、介紹未成年少女入門，為艾普斯坦提供性服務，麥克絲威爾還會提供色情按摩教學，角色猶如「老鴇」。

不過麥克絲威爾可能不只是老鴇，還是個性侵犯，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，匿名受害女性接受美國福斯新聞（Fox News）專訪時，指控麥克絲威爾是一名強姦犯，曾遭她性侵20至30次。

女子表示，當時是1991年，她只有14歲，她被麥克絲威爾性侵超過20或30次，「她摧毀了本該是我人生中最美好的時光，當時還只是青少年，還是啦啦隊員。」

她描述麥克絲威爾就和艾普斯坦一樣「邪惡」，用禮物攏絡她，教她如何對男性及她進行性行為，還指出麥克絲威爾對許多女孩做了一樣的事。

除此之外，該名受害女性稱，16歲時因懷上艾普斯坦的孩子而墮胎，她說除了艾普斯坦，當時沒有和其他人在一起過，這件事對她及家人造成很大影響。

受害女甚至指出，當年她曾威脅要揭發一切事情，卻遭到麥克絲威爾及其他人「輪姦」，最後她一絲不掛地被丟在爺爺家花園，一名男子還拿槍指著她警告，下次就不會這麼幸運「活著回來」。

艾普斯坦被控於1990年代至2000年初期性販運未成年少女，要求少女提供性服務、甚至培育性奴，麥克絲威爾及艾普斯坦的公司員工則協助物色、介紹少女入門，受害女性多達十多人，部分少女不只被迫和艾普斯坦性交，甚至還要為艾普斯坦的政商友人提供性服務，其中英國安德魯王子（Prince Andrew）就被控至少3次和未成年少女發生性關係。艾普斯坦於2019年7月被捕，不過一個月後就在等待判決期間於獄中自縊，麥克絲威爾則在日前被捕。

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(中時電子報)