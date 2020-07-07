【回憶殺】63歲的資深女星沈時華曾獲金馬、金鐘獎殊榮，不過感情路卻走得坎坷，最近又涉嫌詐欺150萬，慘遭碁石公司提告。

沈時華20歲成為中視演員，演出《春城無處不飛花》星路大開，1980年以《一個女工的故事》獲得金馬獎最佳女配角，只不過她的感情卻有些顛頗，人氣正紅時，為台玻常務董事林伯實未婚生女，不但得放棄許多工作機會，還被對方提出驗DNA的要求，蒙受羞辱的沈時華一度想要輕生。

沈時華。（圖／中時資料照）

隔了8年，沈時華為了女兒的教育費和戶籍等問題，將林伯實告上法院，要求對方要向女兒公開道歉，雖然最後法院判決林伯實要按時提供撫養費，此事也讓沈時華的演藝事業沉寂一陣子，直到2003年才重返螢光幕，2007年以《愛殺十七》榮獲金鐘獎戲劇節目最佳女配角獎，之後更跨足主持和製作人。

不料，沈時華近日卻被碁石公司提告，她打著要籌備電影《海角七號》的舞台劇募資150萬，最後被碁石公司認定跳票，一氣之下向法院提告，檢方也認定沈時華涉嫌詐欺，將她起訴。

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（圖／中時資料照）

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(中時電子報)