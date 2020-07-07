運彩買同個選項中獎金額差很大？關鍵時機曝光

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

運彩足球「正確進球數」玩法，簡單、好玩、賠率高，深受不少彩迷喜愛，那麼什麼樣的情形可以有機會抱回大獎？

運彩足球「正確進球數」玩法購券者可以猜一場足球比賽在法定比賽時間完成時，客隊(或主隊)的進球數為0球、1球、2球或是3球以上(包括3球)，各有4個選項。因為足球比賽有一個特性，那就是得分較不容易，所以4個選項中3球以上(包括3球)的賠率為最高，尤其是弱隊更高，常常會有40倍～60倍

主客隊正確進球數玩法說明。(台灣運彩提供)

白俄羅斯超級聯賽「博里索夫巴特Vs. 史莫列維奇STI」的對戰台灣時間5/10(日)晚上11點開踢，是由戰績排名倒數第2的主隊史莫列維奇STI迎戰戰績排名第1的客隊博里索夫巴特，強弱懸殊的戰局加上弱隊(史莫列維奇STI)此戰之前的7場比賽每場進球數都偏低，有高達4場是0分，其餘3場也都僅得1分，所以這場比賽台灣運彩5/9(六)早上8點多開出「主隊(史莫列維奇STI)正確進球3球以上(包括3球)」的賠率一開始就高達60倍，吸引不少購券者投注。

白俄羅斯超級聯賽史其列維奇STI進球統計。(台灣運彩提供)

晚上8點多有1位台北萬華投注站的網路會員，把握高賠時機用7,000元買賠率60倍的「正確進球數主隊3球以上(包括3球) 」，後來隨著這個部位的金額越來越大，台灣運彩將此投注選項的賠率從60倍調降到50倍、35倍甚至是開踢前的30倍，最後比賽結果5：3，主隊史莫列維奇STI果然踢進了3球，這位網路會員購買的正確進球數中獎，當時購買的賠率60倍不受後來調降賠率的影響，順利抱回60倍的獎金共42萬元(7,000元X60倍=42萬)，同樣買這個選項的購券者買到的賠率不盡相同，有人買到60倍，也有人只買到30倍，同樣是中獎領的獎金差很大，所以掌握高賠投注的時機非常關鍵。

消費者投注「主隊3球以上(包括3球)」統計。(台灣運彩提供)

(中時電子報)