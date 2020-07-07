巴菲特（Warren Buffett）的伯克夏（Berkshire Hathaway）終於拉動了扳機。這一次的對象是天然氣傳輸和存儲公司Dominion Energy，斥資40億美元，但包括承擔債務在內，這筆交易總計近100億美元。自3月份冠狀病毒大流行以及隨後的市場崩潰以來，這是伯克夏的第一筆重大併購。

在五月份的年度股東大會上，巴菲特透露，隨著金融市場的低迷，伯克夏積累了創紀錄的1,370億美元現金，儘管股市低迷，但他並沒有看到很多有利的交易。

巴菲特當時說：「我們沒有做任何事情，因為我們看不到有什麼吸引人的事情。」巴菲特當時表示，這表明聯準會今年採取的迅速行動意味著，與公開市場相比，公司可以獲得更多的融資機會。他們可能會在2008年和2009年的金融危機期間採取行動。

對於Dominion而言，此舉是其向純監管的公用事業公司過渡的一部分，該公司專注於利用風能，太陽能和天然氣生產清潔能源。出售之後，Dominion預計未來90％的營業收入將來自其公用事業公司，這些公司為維吉尼亞州，南北卡羅來納州，俄亥俄州和猶他州等州的700萬客戶提供能源。

Dominion還宣布將與Duke Energy取消其大西洋海岸管道項目。這項耗資80億美元的項目面臨越來越多的監管機構審查和延誤，這激增了預計成本，並對其經濟可行性產生了懷疑。

由於出售和精簡的運營，Dominion警告說，現在預計2020年的營業利潤將達到每股3.37美元至3.63美元。其先前的指導價為每股4.25美元至4.60美元。該公司還計劃將第四季度的股息從每股前兩個季度的每股94美分削減至每股63美分，並預計將在第三季度支付。

目前，Dominion支付了其營業收入的85％，但交易後，該公司的目標是營業收入的支出達到65％，這與同行相比更為一致。

對於伯克夏而言，此舉大大增加了其在天然氣業務中的足跡。通過購買，伯克夏能源公司將占美國所有州際天然氣傳輸量的18％，高於目前的8％。

根據該協議，伯克夏能源公司將收購Dominion能源傳輸公司，Questar管道和卡羅來納州天然氣傳輸公司100％的股份以及易洛魁河天然氣傳輸系統公司的50％的股份。伯克夏還將收購Cove Point LNG的25％的股份，這是一種液化天然氣的進出口和儲存設施，是美國僅有的六家企業之一

伯克夏能源公司將以40億美元現金收購這些資產，並承擔57億美元的債務。Dominion計劃在今年晚些時候使用稅後收益中的約30億美元回購其股票。交易尚需獲得監管部門的批准，預計將於第四季度完成。

(中時電子報)