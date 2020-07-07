威力彩頭獎再度槓龜，台彩表示，威力彩連42槓期數為第三屆以來第3高，在買氣激增下，預估本期銷售金額達4.5億元，頭獎累積金額將上看14.6億元；若由一人獨得，單注獎金為今年最高。

威力彩第109000054期開出的獎號，依大小排序分別為15、24、30、31、32、35；第二區獎號為08；根據台彩網站顯示，雖然逾13億元的頭獎沒人抱走，但貳獎卻由三名幸運兒均分，每注各得528萬元。

(中時 )