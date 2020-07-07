威力彩連42槓 頭獎上看14.6億元 03:092020/07/07 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩買氣激增，頭獎上看14.6億元。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩頭獎再度槓龜，台彩表示，威力彩連42槓期數為第三屆以來第3高，在買氣激增下，預估本期銷售金額達4.5億元，頭獎累積金額將上看14.6億元；若由一人獨得，單注獎金為今年最高。 威力彩第109000054期開出的獎號，依大小排序分別為15、24、30、31、32、35；第二區獎號為08；根據台彩網站顯示，雖然逾13億元的頭獎沒人抱走，但貳獎卻由三名幸運兒均分，每注各得528萬元。 (中時 ) #頭獎 #威力 #金額 #台彩 #幸運兒 也許您會感興趣 生活熱門新聞 經濟部曝光三倍券印製成本 網友傻眼：是有多白癡 - 生活 新冠病毒源頭到底在哪？牛津教授：並非中國大陸 - 生活 本周變天時間出爐 氣象局：這兩天雨最大 - 時事 假Coser露下體臉書被灌爆！竟嗆：晚上打X太累 - 生活 動漫展假coser妹「沒穿內褲掀裙讓人拍」黑森林露出網嚇：想報警 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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