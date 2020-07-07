藝人狄鶯5日首次開直播和粉絲互動，期間老公孫鵬還喝茫亂入，讓狄鶯直接開罵他神經病，老夫老妻的互動相當真實，6日夫妻倆則找親友聚餐，歡慶結婚紀念日，嘴對嘴激吻畫面閃瞎眾人。

狄鶯6日在臉書一連PO好幾篇文，選了內湖一家她最愛的餐廳，和老公、親友一起聚餐，接著又說「結婚紀念日我喝醉了」，最後則寫下：「一切盡在不言中」，同時附上和孫鵬激吻、擁抱的照片，幸福氛圍感染眾人，吸引粉絲留言獻祝福「太閃了」、「要恩恩愛愛，白頭偕老一輩子」。

狄鶯激吻孫鵬放閃。（圖／翻攝自臉書）

狄鶯和孫鵬經歷去年救子風波後，狄鶯曾表示「一家人感情反而變得更緊密」，5日直播被網友問到喜歡孫鵬哪裡？狄鶯就笑回：「因為他很帥啊你不覺得嗎？可能他現在對一般人來講變大叔了，我都已經大媽了，他一定大叔啊！但是對我來說他還是帥哥，因為我老公比我年輕3歲，開什麼玩笑我吃幼齒的。」放閃程度破表。

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(中時電子報)