小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（7日）新聞重點。

【1】專家挺普篩 減低社區感染壓力

新冠肺炎疫情趨緩，各國紛紛布局解封後的防疫對策，但國內對於邊境管理仍然嚴格，台大公衛學院昨天再度呼籲政府實施邊境普篩，對此台大醫院兒童感染科主任黃立民也表示認同，認為一旦未來開放旅遊，台灣可考慮實施邊境普篩政策，否則社區感染的壓力將增加。

【2】民進黨整合成功 推花媽時代要角

高市議會議長補選，民進黨議員黃明太、鄭光峰均有意願角逐，經黨祕書長林錫耀6日南下協調後兩人皆同意退出，強調以市長選舉為重，綠營整合成功，後續將由黨團另協調人選；據悉，以推舉陳菊時代一名黨團要角呼聲最高。

【3】旅遊泡泡破滅 觀光業憂雪崩式倒閉潮

國民黨指出，台北的六福客棧及翡翠灣福華大飯店、台南的大億麗緻等全台至少19家大型飯店，遭受疫情重擊而歇業，影響人數難計量。旅遊業者則指出，民進黨政府推不動旅遊泡泡，將使觀光旅遊業下半年度再次出現雪崩式倒閉潮，國外旅遊線為主的大型旅行社最嚴重。

【4】台博館鐵道部園區 今開放

座落於台北舊城北門旁的「鐵道部園區」，將於今日正式對外開放。擁有百年歷史的鐵道部是台北城的歷史發展軌跡，也是台鐵局的舊辦公室，目前是台灣博物館四大館舍之一。首檔特展將展出日治時期「台灣博覽會」跟「鐵道旅館」，藉此一窺台灣現代化起點。

【5】張鈞甯噴淚 徐若瑄約金鐘見

何潤東第2部自製自導自編的影集《誰在你身邊》，集結張鈞甯、徐若瑄、莊凱勛、陳恩峰等超強卡司領銜主演，今年3月起在台中開拍，歷經111天的拍攝期已於日前殺青。何潤東在殺青宴上除感謝工作人員，並大讚每位讓他驚豔的演員們：「優秀的演員拍起來超省事！」身兼製作人與演員的徐若瑄也坦言這次看到不一樣的張鈞甯，大讚剪了俐落短髮的張將是明年「金鐘最佳男主角」，她有信心地大家約定明年金鐘獎見。

(中時電子報)