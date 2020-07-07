《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》在日本大獲好評，該片將在7月10日於全台戲院上映。躲在角落、總愛疊在一起的角落夥伴，以圓滾滾外型和超萌個性，吸引不同年齡層的粉絲劇情特效療癒人心，在日本票房突破14億。

劇情主要發生在角落小夥伴最熟悉的咖啡廳，夥伴們在咖啡廳地下室中發現了一本神奇繪本，正當大夥們認真看繪本時，卻突然地被吸入書中而展開了一場奇幻的童話大冒險，可愛的角落小夥伴們究竟會發生什麼趣事？又會遇到哪些新朋友呢？

❤︎ 閃抽 7/7特映入場券❤︎ 角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友

回答以下問卷，答案填在《中時娛樂》粉絲頁本活動專文留言處:

https://www.facebook.com/wwcte/

即可參加

1) 你最懷念的日本動漫是？請答作品名稱。

2) 你最關注的日本藝人/歌手/電視劇/電影/節目（任選，複數可）是？

❤︎ 得獎名額

FB抽出10位，一人獲2張「信義威秀特映會」入場券。

❤︎ 獎品資訊

7/7(二)19:00於信義威秀播映的「角落小夥伴電影特映會入場券」

❤︎ 領獎方式

今7/7(二)

下午14:00前小編直接私訊通知中獎人。

【未獲小編通知即未得獎，不接受任何形式的確認與訊問】

下午16:00-18: 00親至本社一樓（台北市萬華區艋舺大道303號）領取

（地圖：https://goo.gl/maps/3rNGDAXL86EavrjL9）

＝實際活動狀況依現場公告為準

＝《中時娛樂》有權不事先告知而隨時調整活動內容或取消

(中時 )