國際熱錢湧入新興市場，6日大中華股匯市報復性飆漲，其中，又以本波最落後的大陸A股氣勢最旺，上證指數放量收漲5.7%至3300點之上，創近2年半新高，也是近5年最大單日漲幅；香港恆生指數大漲近1000點，漲幅3.8%；台股加權指數上漲超過200點，指數突破12000點，不僅重返農曆年前高點，並持續看好向台股歷史高點12682點邁進。

在岸人民幣兌美元即期（CNY）收盤大漲350點，創逾3個半月新高，離岸人民幣（CNH）6日盤中亦一度大漲近400點，升破7.03元關口。

據路透報導，外匯交易員稱，大陸經濟復甦進展良好，股市暴漲的樂觀情緒吸引更多境外資金流入，助推人民幣大幅走強；若A股牛市情緒延續，短期人民幣兌美元匯價或繼續靠近7元關口。

外資6日大幅加碼台股新台幣201億元，激勵新台幣飆升，一度衝高逾2角來到29.39元，尾盤央行進場阻升後，漲幅收斂至5.8分，終場收在29.551元兌1美元的逾2年新高。

統計資料顯示，6日從香港北向淨流入A股資金合計136.53億元（人民幣，下同），其中滬股通淨流入51.01億元，深股通淨流入85.52億元。

統計發現，北向資金連續3日淨流入，淨流入金額分別為171.16億元，131.94億元，136.53億元，合計439.63億元。「A股大漲，外資跑步進場啊，這種外資持續流入的情況下，估計人民幣還會繼續偏升值一陣子」一中資行交易員稱。

滬深300指數6日也暴漲5.67%，凸顯出6日行情中大市值權重板塊的帶動作用。滬深兩市6日總成交金額突破1.56兆元，創5年新高。

國泰君安證券表示，當前A股的低估值補漲特徵本質在於無風險利率的下行，促發的動力在於銀行理財預期收益率降低，進一步強化資金追逐資產的現象。由此看好後市，滬指突破3300，靜待3500。

群益金融集團（6）日舉辦「2020下半年台股投資展望說明會」，群益審慎樂觀預估下半年台股指數有機會突破歷史高點12682點，挑戰13000點。群益投顧董事長蔡明彥說，台股歷史高點12682點是歷史遺跡不須過度在意，今年指數上攻原因是全球科技業的高成長與低利率環境，且資金行情漲勢聚焦在中小成長股，成長股漲勢大於指數與權值股。至於何時能達到13000的高點？蔡明彥保守地說，若是疫苗逐漸明朗，則在Q3末至Q4初。

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(中時電子報)