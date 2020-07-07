針對吵了4年多的國立陽明大學（陽大）和國立交通大學（交大）併校案（陽交併），教育部在端午節前夕，火速核准兩校明年2月1日正式合併為「國立陽明交通大學」，激起陽大的併校支持派與反對派更大的對立。

本刊調查，近5成陽大校友反對「陽交併」，近日還有人透過管道陳情層峰，控訴陽大校長郭旭崧「黑箱併校」、「疑似利益輸送」，連交大承諾的30多億元「聘禮」，也縮水為4億元。但校方就是執意要讓陽明「嫁給」交大，讓反對併校的陽明師生對未來學校發展憂心忡忡。

面對嚴峻的「少子化」問題，小英政府解決大學招生不足的藥方，似乎僅「大學合併」一途，且迄今為止，只有「存續併」（大併小）及「新設併」（合併成立新校）二個選項，但卻獨厚「陽交併」。

本刊調查，教育部針對「陽交併」量身修法，「增列二校校名並列」選項、同意二校不用整併所有重複的系所，還主動放棄指派併校校長、遴選校務委員的權力，遭批「破格放行」、「怠忽職守」。

教育部在端節連假前核准交大併陽明，並以明年2月1日合併為目標，該案目前在政院審查中。（圖／報系資料照）

根據《國立陽明大學與國立交通大學合併計畫書》，一旦「陽交併」，陽大就能從交大手中獲得二十六億元的興建館舍經費、五億元的種子教研基金及四億元的基本設施補助等「十一項聘禮」，相當於三十多億元的「聘金」。然而，教育部併校委員開會審查後，卻僅核准四億元的基本設施補助預算，其他項目皆未通過。

教育部對於「聘金」大縮水還善意提醒陽大，應再召開一次校務會議說清楚、講明白，「問問師生還想繼續併校嗎？」雖然陽大從善如流，選在四月八日召開臨時校務會議討論，不過，校方只強調有希望拿到剩下的三十多億元「聘金」，宣稱「將朝爭取公共建設預算辦理」，決議繼續支持併校。問題是，高教預算日益吃緊，三十多億元實非小數目，陽大校方似乎完全不擔心無法順利取得，此一態度讓師生頗憂心。

此外，陽大校方拒絕公開交大當初承諾的「十一項聘禮」正式公文，也讓反對併校派抱怨連連。一名知情人士說，該紙公文如同交大取信陽大師生的「信物」，還因此氣走一度想要「搶親」的清大（國立清華大學），如今「信物」蒸發、聘禮也縮水，併校就像遇上金光黨。

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(中時電子報)