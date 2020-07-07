「近五成校友都反對併校！」一名陽大醫學院老師進一步透露，陽大校友總會日前針對是否支持「陽交併」針對陽明全球校友進行網路問卷調查，結果有高達4成9的校友明確反對併校，幾乎是贊成併校校友的兩倍。

此外，擁有政治大學博士學位的潤泰集團總裁尹衍樑，也是陽大、交大和清大的榮譽博士，他曾親筆致函陽明、清大與交大，建議三校合併成一間新綜合大學。該位老師說，尹衍樑十分欣賞陽大醫學院「十字軍」犧牲奉獻精神，從前年起宣布每年贊助陽大醫學院一億元的基礎醫學研究經費，計劃連續捐贈十年；然而，去年傳出陽大「鍾情」交大後，尹衍樑實在無法理解陽大的決定，因此暫停資助研究經費的計畫，「第一年一億元到位後就喊卡。」

尹衍樑捐款喊卡的動作讓陽大醫學院頗錯愕，立即向校方反應，已針對該筆每年一億元的捐款，做了許多規劃，該筆捐款對醫學院未來發展具有關鍵影響。為讓尹衍樑回心轉意，陽大校長郭旭崧曾在陽大醫學院高層的陪同下，親自拜訪尹衍樑，卻仍無法改變對方的決定，這讓不少陽大師生直呼可惜，大嘆「陽交併，未蒙其利、先受其害」。

根據了解，尹衍樑捐款喊卡的主因，疑似與不滿陽明堅持執意求嫁交大，卻不願好好與其它學校坐下來談，讓三校合併從此破局，他也認為這樣的併校方式並不足取，因此對於陽大校方的作法十分不能理解。

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(中時電子報)