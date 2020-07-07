屏東「毛孩藥草農莊」負責人鄭勝哲自製藥粉和酵素販售，宣稱對重病犬有神奇功效，連人類的口腔癌、乳癌都能醫治，妙手回春程度堪比仙丹，TVBS主播秦綾謙愛犬也是他的「患者」。但本刊調查發現，鄭勝哲不具備醫師藥師或營養師執照，商品更沒有通過政府檢驗，看準飼主病急亂投醫心態大肆斂財，去年上半年就海撈逾600萬，知情人士怒罵：「簡直是無良庸醫」。

7月5日上午，本刊造訪位於屏東的毛孩藥草農莊，數度叫喚都未獲回應，簡陋的大門內僅有數株植物，難以想像竟有位「神醫」藏身其中，無數重病毛孩被送來本想換回健康，遺憾的是最終也喪命此處。

毛孩藥草農莊主任鄭勝哲（40歲）在動物界人稱「阿哲老師」，在交友網站「愛情公寓」的介紹上，他宣稱家中飼養獒犬、狼犬和可麗牧羊犬共7隻狗兒，營造善良且富同情心的形象，月收入高達10萬元以上，他也強調自己「不約炮」，希望來聊天的人「注重禮貌」。

但本刊調查發現，他從前年開始販售藥粉，從薑黃粉、優頓草（東南亞一種民俗藥材）到各種酵素，幾乎是「流行什麼就賣什麼」，還宣稱其商品具有神奇效果，能補充病犬營養甚至治癒癌症，連人類的口腔癌、乳癌都有療效，更有許多知名動保人士是他的死忠信徒，連TVBS主播秦綾謙的愛犬都是其患者。

每瓶550毫升的酵素要價1200元到2000元不等，包裝上更沒有任何成分說明，仍有「病急亂投醫」的飼主掏出白花花鈔票搶購。（圖／翻攝畫面）

雖然鄭勝哲商品要價不斐，每瓶酵素售價1200元到2000元不等，他還推出動輒數千元的「套裝組」，但死忠粉絲通通買單，掏出大把白花花鈔票購買這些成分不明的商品，每次有商品上架都會「秒殺」，鄭勝哲去年上半年就獲利近600萬元，他更曾對友人吹噓，炫耀自己「比詐騙集團還好賺」。

「他眼中只有錢，根本就是庸醫。」知情人士花花（化名）向本刊透露，鄭勝哲沒有醫學背景，不具備醫師、藥師甚至是營養師的執照，其商品被誇大成「仙丹」，也沒有通過衛生福利部的任何檢驗，連藥材都不是自家種植，而是購買每公斤100到200元的藥粉回來分裝，再高價售出。

本刊調查，鄭勝哲不但醫狗也會「醫人」，他總鼓勵飼主與狗兒一起吃自家產品，本刊取得他與友人的對話紀錄，鄭勝哲洋洋得意宣稱，有口腔癌3期患者喝他的草藥而開始排膿，原本要切掉的下巴也開始好轉，他還以此為廣告私下宣傳。

毛孩藥草農莊負責人鄭勝哲過去是寵物行為訓練師，卻從前年開始販售草藥酵素，被敬稱為「阿哲老師」。（圖／翻攝畫面）

正統獸醫師對鄭勝哲行徑則是嗤之以鼻，中華民國獸醫內科醫學會理事長翁伯源就曾在臉書抨擊鄭勝哲，認為腫瘤如果用食療就能好，那這個世界早就不需要醫生的存在，也不會有親人因腫瘤而離開，感嘆「當醫生比不過王祿仔仙」，更諷刺表示「各位獸醫師朋友們，我們比這位仁兄（鄭勝哲）還沒有用」。

「毛孩也是生命，不該被這樣糟蹋。」花花提到，鄭勝哲的工廠內沒有無菌包裝或完整的衛生環境，產品標示和內容物也寫得模糊不清，儼然將毛孩當作自己的實驗品，相關單位應立即介入調查，別讓無辜生命斷送在他手中。

鄭勝哲表示，前2年的確因不熟法規而有涉及療效等字眼，近期已無宣稱產品療效，所售商品則主要用於犬隻，並沒有鼓勵人類食用，但飼主看狗兒吃酵素草藥後有改善，選擇自行服用則是飼主個人行為。他也表示，的確有將產品給大腸癌患者食用，但「是用送的」，也叮嚀患者要持續就醫，商品只是補充營養，不能取代醫生。

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(中時電子報)