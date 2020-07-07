屏東「毛孩藥草農莊」負責人鄭勝哲自製藥粉和酵素販售，宣稱對重病犬有神奇療效，連人賴的口腔癌和乳癌都能治療，粉絲更是遍布南北，還有許多動保界名人加持，連TVBS女主播秦綾謙的愛犬都曾被他看過，超高人氣讓鄭勝哲吸引大批信徒，鄭勝哲從中牟取暴利，還曾向朋友炫耀「比詐騙集團好賺」。

本刊調查，鄭勝哲過去是名寵物行為訓練師，卻從前年開始販售藥粉，從薑黃粉、優頓草（東南亞一種民俗藥材）到各種酵素，幾乎是「流行什麼就賣什麼」，還宣稱其商品具有神奇效果，能補充病犬營養甚至治癒癌症，連人類的口腔癌、乳癌都有療效，更有許多知名動保人士是他的死忠信徒。

鄭勝哲的粉絲可說遍佈南北，台灣樂耄同伴動物居家復健與照護推廣協會創辦人方卡樂，多次在粉絲專頁上宣傳其商品，擁有上萬追蹤者的高雄狗園「狗窩2/1」校長，甚至將老病犬從新北帶到屏東給他「醫治」，儼然將鄭勝哲塑造成「再世華陀」，連TVBS主播秦綾謙的愛犬都是其患者。

本刊調查，秦綾謙與愛犬「Yumi」相伴12年，狗兒在今年4月因乳腺腫瘤開刀，在肚子上留下約40公分的疤痕，術後更出現發炎、長膿等種種狀況，秦綾謙數度以淚洗面，還將毛寶貝的醫療紀錄放上網路，鄭勝哲得知此事後，日前主動請纓北上看狗，秦綾謙也對鄭勝哲的熱心舉動感激涕零。

TVBS當家主播秦綾謙的愛犬近日身體不適，鄭勝哲還特地北上看狗，讓秦綾謙感動不已。（圖／翻攝畫面）

在大咖加持下，鄭勝哲的名聲也水漲船高，在北中南開設講座，每人每場要價2000元起跳，他看準飼主「病急亂投醫」心態和對寵物的無限寵愛，表面上講的是老狗保養，實則是洗腦飼主相信他的療法，「病急亂投醫」的飼主則掏出大把鈔票購買，鄭勝哲去年上半年海撈約600萬，他則沾沾自喜，炫耀自己「比詐騙集團好賺」。

鄭勝哲表示，前2年的確因不熟法規而有涉及療效等字眼，近期已無宣稱產品療效，所售商品則主要用於犬隻，並沒有鼓勵人類食用，但飼主看狗兒吃酵素草藥後有改善，選擇自行服用則是飼主個人行為。他也表示，的確有將產品給大腸癌患者食用，但「是用送的」，也叮嚀患者要持續就醫，商品只是補充營養，不能取代醫生。

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(中時電子報)