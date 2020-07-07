屏東「毛孩藥草農莊」負責人鄭勝哲，近年在網路上販售自製藥粉與酵素，還宣稱腫瘤病犬吃了他的商品後大幅改善，藉此吸引眾多粉絲，但本刊接獲爆料，指鄭勝哲對外表示草藥皆是有機種植，還貼出磨粉烘乾的照片營造親力親為形象，實則在外購買藥粉分裝再高價轉售，他則海削飼主的血汗錢。

本刊調查，鄭勝哲的商品要價不斐，每瓶550毫升的酵素，售價1200元到2000元不等，他還推出動輒3000到4000元的「套裝組」，不少人對「阿哲老師」深信不疑，掏出大把白花花鈔票購買這些成分不明的商品，商品上架都會「秒殺」，鄭勝哲去年上半年就獲利近600萬元，他更曾對友人吹噓，炫耀自己「比詐騙集團還好賺」。

「他眼中只有錢，根本就是庸醫。」知情人士花花（化名）向本刊透露，鄭勝哲沒有醫學背景，不具備醫師、藥師甚至是營養師的執照，其商品被誇大成「仙丹」，也沒有通過衛生福利部的任何檢驗，連藥材都不是自家種植。

鄭勝哲的農莊簡陋、栽種植物僅寥寥數株，卻被他描述成神丹妙藥，可治癌症腫瘤等疾病。（圖／宋岱融攝）

花花表示，鄭勝哲對外宣稱選用的藥草都是有機種植，更多次貼出製作藥粉的照片，強調自己從採收、刷洗、風乾、磨粉到裝瓶都一手包辦，12小時才能得到為數不多的產量，營造藥粉珍貴性，粉絲們對親力親為的阿哲老師敬佩有加，但其實「一切攏係假」。

「他都從外面買藥粉回來，包裝後賣給消費者。」花花透露，鄭勝哲的農場地方狹小，難以生產大量藥粉，各方打探後才得知，鄭勝哲會購買每公斤100到200元的藥粉回來，分裝後就搖身一變每罐1000到2000元的「營養品」，讓狗兒吃下魚目混珠、來路不明的藥粉，並從中牟取暴利。

此外，鄭勝哲的農場沒有任何急救醫療措施，但他總鼓勵飼主將愛寵帶到該處「食療」，每月收取2到3萬元的食宿費，不少主人眼見自家毛孩被病痛折磨到奄奄一息，也就「死馬當活馬醫」送去，讓鄭勝哲多賺一筆。

「救活算他的，死的都是別人的錯。」花花提到，狗兒離開滿是儀器的狹小病房，在農場的藍天白雲間多半會恢復些許活力，鄭勝哲便會把此當作自己的功勞，佯稱其商品確有功效，而當狗兒離世時，他便改口稱是毛孩病入膏肓，將所有責任撇得一乾二淨，這些年因他耽誤醫療的狗兒也不計其數。

鄭勝哲的藥粉皆要價不斐，內容物沒有清楚標示，更未通過主管機關的檢驗認證。（圖／翻攝畫面）

鄭勝哲表示，前2年的確因不熟法規而有涉及療效等字眼，近期已無宣稱產品療效，所售商品則主要用於犬隻，並沒有鼓勵人類食用，但飼主看狗兒吃酵素草藥後有改善，選擇自行服用則是飼主個人行為。他也表示，的確有將產品給大腸癌患者食用，但「是用送的」，也叮嚀患者要持續就醫，商品只是補充營養，不能取代醫生。

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(中時電子報)