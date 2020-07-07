屏東「毛孩藥草農莊」負責人鄭勝哲被奉為「狗界華陀」，不少飼主相信他販售的草藥酵素有神奇功效而爭相購買，鄭勝哲更曾吹噓其販售的商品「連人都能治」，有孩童受傷後擦其酵素而快速復原，更有口腔癌第3期患者在他的草藥幫助下「開始排膿」，但鄭勝哲不具備任何醫療背景，儼然將人當成實驗品。

本刊調查，鄭勝哲醫狗也會「醫人」，他總鼓勵飼主與狗兒一起吃自家產品，而根據他與友人的對話紀錄，鄭勝哲洋洋得意宣稱，有口腔癌3期患者喝他的草藥而開始排膿，原本要切掉的下巴也開始好轉，他還以此為廣告私下宣傳。

根據鄭勝哲與友人的對話紀錄，他洋洋得意宣稱，有口腔癌三期患者喝他的草藥而開始排膿，庸醫行徑讓人髮指。（圖／讀者提供）

「才2到3天，小朋友就全好了。」鄭勝哲也曾在自己的臉書表示，友人女兒不小心碰撞導致鼻樑腫脹裂開，他鼓勵友人幫小女孩擦牧草酵素，傷口果然在短時間內「快速復原」，讓小朋友大讚「阿哲叔叔好帥」，此篇貼文也吸引大批粉絲追捧，帶動其產品銷量。

鄭勝哲如今更「推陳出新」，會幫乳癌患者「客製化」酵素，每缸逼近3萬元，還有被洗腦的患者大手筆購買5缸，鄭勝哲賺得荷包滿滿，卻是將病人安全當成兒戲。

知情人士花花（化名）透露，有大腸癌患者相信鄭勝哲的「神奇療法」，放棄西醫治療改喝其草藥，最終病發過世，鄭勝哲則「一推二五六」，表示「神仙難救無命人」，患者早已行將就木，是靠自己的草藥才能在安詳中離世，家屬也只能摸摸鼻子相信，庸醫行徑讓人髮指。

正統獸醫師對鄭勝哲行徑則是嗤之以鼻，中華民國獸醫內科醫學會理事長翁伯源就曾在臉書抨擊鄭勝哲，認為腫瘤如果用食療就能好，那這個世界早就不需要醫生的存在，也不會有親人因腫瘤而離開，感嘆「當醫生比不過王祿仔仙」，更諷刺表示「各位獸醫師朋友們，我們比這位仁兄（鄭勝哲）還沒有用」。

「毛孩也是生命，不該被這樣糟蹋。」花花提到，鄭勝哲的工廠內沒有無菌包裝或完整的衛生環境，產品標示和內容物也寫得模糊不清，儼然將毛孩當作自己的實驗品，相關單位應立即介入調查，別讓無辜生命斷送在他手中。

鄭勝哲回應，前2年的確因不熟法規而有涉及療效等字眼，近期已無宣稱產品療效，所售商品則主要用於犬隻，並沒有鼓勵人類食用，但飼主看狗兒吃酵素草藥後有改善，選擇自行服用則是飼主個人行為。他也表示，的確有將產品給大腸癌患者食用，但「是用送的」，也叮嚀患者要持續就醫，商品只是補充營養，不能取代醫生。

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(中時電子報)