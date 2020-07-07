前裕隆集團董事長嚴凱泰2018年底過世後，遺孀嚴陳莉蓮旋即接任董座，這20個月以來，56歲的她，不但緊急喊停上百億元土地開發案、認列虧損244億元（約相當一個半的股本）、壯士斷腕地撤出大陸市場，更破天荒打開大門，引入鴻海集團合資新公司。嚴陳莉蓮正帶著裕隆集團一步步走出困境。

首期施工金額超過200億元的裕隆城住宅區開發案，被嚴陳莉蓮緊急喊卡。（圖／報系資料庫）

當外界質疑裕隆集團旗下汽車品牌「納智捷」是否要收攤時，6月18日，嚴陳莉蓮在「裕隆汽車」股東會上喊話：「自主品牌的發展必須務實轉型。」「今年公司將在開放平台新策略下，調整腳步再出發。」也就是說，「納智捷不會消失！」

有了老臣輔佐，加上新找來的財經智囊團，嚴陳莉蓮對裕隆集團的未來更胸有成竹。（圖／報系資料庫）

據本刊調查，事實上，納智捷很快就會有新產品。今年5月上旬，就在鴻海集團與裕隆集團宣布合資成立新公司的兩個月後，裕隆集團公告，子公司「華創車電」將以25.55億元，購買另一大陸子公司「東風裕隆」的ＬＣ平台車型技術資產，該平台技術曾運用在納智捷的小車Ｓ３與Ｕ５上。

本刊記者向納智捷求證，確定Ｓ３與Ｕ５兩款燃油車型均已停產，華創車電買下平台技術的目的，自然是為了布局未來的新產品。而這款新產品，將仍以「納智捷」為品牌，應該就是全新Ｓ３與Ｕ５的全電動車。

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(中時電子報)