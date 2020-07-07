「踏穩步伐、急停跳投，她（嚴陳莉蓮）每次出手，絕不手軟！」一位前中華女籃教練形容，嚴陳莉蓮是近30年來，台灣女籃的傳奇人物之一。而這位傳奇女子，正在人生球場上打「第三節」比賽。

嚴陳莉蓮的「第一節」比賽，是個優秀的女籃前鋒，曾任裕隆集團旗下「台元」女籃隊長，也是中華女籃國手，為國爭光無數。29年前，她嫁給嚴凱泰，開啟了「第二節」比賽，看著夫婿打出一場又一場好球。

嚴陳莉蓮曾是中華女籃的主力前鋒，也是得分王。圖為嚴陳莉蓮1994年球場英姿。（圖／報系資料庫）

前年底嚴凱泰病逝，嚴陳莉蓮重新登場迎戰「第三節」比賽，她以「總教頭」之姿，扛下「裕隆汽車」、「裕隆日產汽車」、「裕融企業」、「中華汽車」及「台元紡織」等董事長職務，花了整整半年時間，熟悉整個龐大團隊。

嚴凱泰掌舵時，為了避免集團運作繫於一人的風險，便在總管理處設立「五人小組」，成員除了嚴凱泰，包括分別監督汽車、紡織兩大事業體的三朝老臣林信義、戚維功；監督投資的財務顧問張樑；以及嚴凱泰的得力助手、裕隆集團前副執行長陳國榮。

陳國榮曾因華創車電虧損，主動請辭華創車電與納智捷董事長職務，獲嚴陳莉蓮慰留，續任華創車電董事長。（圖／報系資料庫）

戚維功曾是嚴凱泰的小學家教老師，兩人的交情可說亦師亦友，嚴陳莉蓮自然不陌生；林信義曾任「中華汽車」（裕隆集團創辦人嚴慶齡於1969年成立）總經理，2007年應嚴凱泰母親吳舜文之邀，再度回鍋擔任常董，他與嚴陳莉蓮的關係像是「師徒」。

此外，嚴凱泰在世時，嚴陳莉蓮不只擔任「台元」女籃隊長，還常以「夫人」身分和集團高幹甚至其家庭往來，彌補嚴凱泰的不拘小節，因而也對集團運作、人事有一定程度的了解，這是她能在最短時間內成功接棒的主因之一。

嚴陳莉蓮接棒初期，「五人小組」的確發揮了「穩定軍心」作用，協助嚴陳莉蓮將集團190家子公司整合為汽車、紡織、房地產、金融水平四大事業體。

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(中時電子報)