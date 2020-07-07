為了「救亡圖存」擁有70年歷史的汽車王國，「裕隆集團」女董座嚴陳莉蓮接棒以來，在老臣輔佐下，另請來知名律師黃日燦等調理企業體質，靠著「混編團隊」展開一連串大動作，一舉提列244億元鉅額虧損、果斷停止「裕隆城」住宅區開發案，更為了讓被質疑即將「收攤」的旗下汽車品牌「納智捷」「敗部復活」，與「鴻海集團」合資成立新公司。嚴陳莉蓮，如今正以「女總教頭」之姿，把商場當成球場，要在人生球場的「第三節」，逆轉救活納智捷！

納智捷很快就會推出新產品，據推測可能是小型車S3與U5的電動車，其中許多技術來自鴻海集團。（圖／翻攝自納智捷官網）

嚴凱泰病逝後，女籃國手出身的嚴陳莉蓮正面對她人生的「第三節」比賽，不同的是，這回她以「總教頭」之姿，扛下「裕隆汽車」、「裕隆日產汽車」、「裕融企業」、「中華汽車」及「台元紡織」等16家集團子公司董事長職務，並花了整整半年時間，熟悉整個龐大團隊。這段時間的歷練，也讓她變得更強壯。

「她（嚴陳莉蓮）必須要強壯，因為她扛的是資產4千億元的重擔。」「她常會在開會時以打籃球為例，找出團隊的節奏，再順著節奏感打球。」一位裕隆集團高階主管說，嚴陳莉蓮如今已抓出節奏感，企圖打出一場許多分析師都看衰的逆轉賽。

面對「第三節」頭號關鍵賽「納智捷生死戰」，嚴陳莉蓮更有不能輸的壓力，因為納智捷是嚴凱泰又愛又痛的夢。納智捷成立11年來，共推出7款新車，以每款新車研發成本近百億元估算，至少投入了700億元，但大陸市場銷售卻連年敗退，成了尾大不掉的包袱。

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(中時電子報)