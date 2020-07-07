裕隆集團在今年6月的股東會後，嚴陳莉蓮迅速離開，獨留新上任的「特別顧問」黃日燦面對媒體。黃日燦當時說：「未來採取開放平台，與鴻海集團合作，納智捷品牌需要外界給予更多鼓勵。」

67歲的黃日燦，是「眾達國際法律事務所」的合夥律師，擅長國際企業併購，曾參與「雅虎」併「奇摩」、「富邦金」併「ING安泰人壽」、「聯發科」併「晨星」等知名併購案，被稱為「千億大律師」。他和嚴凱泰私交甚篤，也曾是吳舜文的「特別顧問」，更是嚴陳莉蓮接棒後，從外部找來的第一位智囊團。

首期施工金額超過200億元的裕隆城住宅區開發案，被嚴陳莉蓮緊急喊卡。（圖／報系資料庫）

根據去年財報，裕隆集團獲利明顯低於台股上市櫃公司的平均值，一位分析師認為，「以裕隆集團的規模，賺的錢比別人少，就是體質問題。」據悉，黃日燦年初到任前，就曾給嚴陳莉蓮不少「改變集團體質」的務實建議，包括暫停第一期施工金額就高達200億元的「裕隆城」住宅區開發案、華創車電改採開放平台方式和爭取合作伙伴以降低財務壓力等。

今年初，中華汽車在桃園楊梅廠舉辦尾牙，嚴陳莉蓮與裕隆集團老臣林信義共同出席。（圖／報系資料庫）

此外，黃日燦還幫忙攬才，找來前「中信金控」印尼分公司總經理黃豐志，擔任裕隆集團總管理處財務副總經理；也引薦前「中華電信」財務長陳伯鏞，擔任「台元紡織」總經理。

「從黃日燦到黃豐志、陳伯鏞，這三人都具備相當深度的財經背景，重用他們，不難看得出嚴陳莉蓮在接棒後對於穩住金流、降低投資風險等各方面的重視。」一位分析師透露。

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(中時電子報)