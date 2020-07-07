在黃日燦人的幫助下，嚴陳莉蓮交出的第一張成績單，就是改造累積虧損高達數百億元的華創車電，除實施廠辦合一、精簡人事，更以資產作價約76億餘元（占股49％），與挹注約79億元現金（占股51％）的鴻海集團，合資新設公司。

雖然有外界認為「鴻海集團只花79億元，便買下華創車電10年來的研發成果，裕隆集團被占了便宜」，然而，一名裕隆集團高層卻鬆了口氣說：「起碼不需要再幫華創車電認列虧損。」「鴻海集團的挹注猶如帶來雞精，讓大家重新打起精神。主要是已與鴻海集團簽訂合作協議的『飛雅特克萊斯勒汽車』，將來會是這間新公司的客戶。」

鴻海集團將借重華創車電的整車生產能力，作為與飛雅特克萊斯勒談判的籌碼。（圖／報系資料庫）

據悉，鴻海集團與「飛雅特克萊斯勒汽車」的合作協議，建立在鴻海集團必須具備整車生產實力的基礎上，「鴻海集團早在前年就已和華創車電討論過合作的事，現在只是水到渠成。」一位鴻海集團高層接著透露，「當鴻海集團董事長劉揚偉把和裕隆集團合作的消息告訴郭董（郭台銘）後，郭董曾經到嚴凱泰靈前上香說『會好好做下去，不會讓你失望』。」

嚴凱泰在苗栗縣三義鄉的「裕隆汽車」工廠，築起「國車國造」的夢想。（圖／翻攝自經濟部官網）

「她（嚴陳莉蓮）在球場上是天生的領導人物，好幾次中華隊上半場落後，都靠她在下半場帶領球隊打出士氣，逆轉打贏日本、韓國。」已過世的體育主播傅達仁曾經如此稱讚，嚴陳莉蓮是他印象最深的女籃國手第一名。這位女總教頭未來能否領著老將和新血的「混編團隊」，齊心打贏第三節，外界都在等著看。

裕隆與鴻海二大集團合資新公司，讓裕隆集團內部士氣大振。鴻海集團創辦人郭台銘為此還到嚴凱泰靈前上香，允諾會把華創車電發揚光大。（圖／張文玠攝）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)