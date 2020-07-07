駐日代表謝長廷6日與台灣媒體茶敘時再度強調，1971年6月美國宣布把釣魚台列嶼和琉球交與日本管領時，確實沒用「抗議」兩字。石垣市議會6月22日通過將釣魚台地籍改名為「登野城尖閣」議案後，我方有正式抗議。有關保釣行動，他強調，勿讓人有台灣與中國聯手的聯想。

石垣市議會6月22日通過將釣魚台地籍改名為「登野城尖閣」的議案。謝長廷當天在臉書上指出，1971年6月美國宣布把釣魚台列嶼和琉球交與日本管領，並於1年後的5月15日執行，從此日本有了事實管領權，這是歷史的一頁，但當時中華民國政府做了什麼抗議？他遍查歷史紀錄，2年只有表示驚愕和遺憾，並重申主權在我的2紙聲明而已。

謝長廷6日強調，「釣魚台列嶼主權我們是不退讓，我們堅持主權屬於台灣，當然台灣現在是中華民國，這是一體的，所以說主權屬於中華民國也不衝突。但主權的問題是基本的，我們各說各話，日本、中國都主張屬於自己的，但是一有覺得侵犯主權之虞，我們都會表達抗議。」

謝長廷說明指出，「這次的由來背景有兩個，一是中國的公務船到釣魚台海域干擾日本漁船；日本的石垣市議會提案通過改釣魚台列嶼地籍名稱的議案。議會提案時因還沒有通過，我們兩次嚴正表達我們的立場。國內有些人說，怎麼嚴正表達立場，『抗議』兩個字怎麼講不出口，從這裡引發大家打筆戰。不是抗議兩個字講不出口，因為還沒有通過，通過以後才正式抗議。」

他說，「我查過1971年時整個釣魚台管領權交給日本的時候，我們也沒有使用『抗議』。結果被群起而攻說我睜眼說瞎話，當時有抗議，有召見大使、拜會外相，看的結果還是沒有『抗議』兩字，這已經是事實。如果大家指出當時有『抗議』兩字，指出什麼地方使用『抗議』，讓我來向大家道歉，結果到現在沒有人舉出來。現在又有人說，我是不懂中文嗎？已經表達了釣魚台是屬於中華民國的，那怎麼不是抗議呢？那就是沒有使用『抗議』。」

「台灣民主就是多元，大家都可以表達意見，駐外人員接受一些評論也是應該的，但是我覺得這個事情就是不要跟中國聯手，不要讓人家有這樣的聯想。本來說7月7日要（出海保釣）抗議，這都會讓人家有些聯想，後來有進步，聽說改變日期了，這個事情就告一段落。」

(中時電子報)