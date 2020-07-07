封測廠矽格（6257）受惠手機、網通、電源管理晶片測試需求暢旺，2020年6月合併營收「雙升」登歷史第3高，帶動第二季合併營收同步「雙升」改寫歷史次高，上半年合併營收年增逾3成、續創同期新高。展望後市，公司對今年營運仍審慎樂觀。

矽格2020年6月自結合併營收9.74億元，月增1.53％、年增達21.64％，續創同期新高、亦創歷史第3高。帶動第二季合併營收28.98億元，季增6.7％、年增達30.93％，改寫歷史次高。累計上半年合併營收56.16億元，年增達32.64％，續創同期新高。

矽格表示，由於中美科技衝突及新冠肺炎疫情帶動宅經濟盛行，各國均加速推動5G基礎建設，矽格集團受惠主要客戶手機、網通、電源管理晶片銷售暢旺，相關晶片測試產線稼動率居高不下，加計投資公司營收挹注，帶動6月營收「雙升」改寫歷史第3高。

矽格轉投資的台星科（3265）營運動能亦回升，2020年6月自結合併營收2.16億元，月增達29.21％、年增0.54％，為近3月高點。第二季合併營收5.74億元，季減0.06％、年增10.96％。累計上半年合併營收11.48億元，年增8.62％。

矽格董事長黃興陽表示，今年將以戒慎恐懼、穩定中求成長策略，先儲備充足資金維持安全現金流，其次致力開拓競爭力，強化具規模優勢產線、擴大具差異性產線，同時審慎擴充，以維持較高稼動率，預期在新計畫、新產品、新客戶帶動下，對今年營運仍審慎樂觀。

(時報資訊)