世界最貴的運動員換人了！NFL堪薩斯酋長隊本周以10年4.5億美元續約四分衛馬霍莫斯(Patrick Mahomes)，持續到2031年，成為職業聯盟歷來最肥的球員合約。加上馬霍莫斯舊合約還有今年薪水2800萬美元、明年2480萬美元，總計是5.03億美元。

原本最大的合約是MLB職棒的卓奧特(Mike Trout)，他去年與天使隊續約12年4.26億美元。NFL的合約沒有完全支付保證，如果球員受傷或被釋出就拿不到錢，馬霍莫斯的合約還附帶1.4億美元的受傷保障、不可交易條款。卓奧特的合約是完全保障，正常狀況不會短少一毛錢，除了今年(天災、不可抗力導致全體減薪)。

NFL球團有硬性薪資上限，職棒只設豪華稅而無上限，馬霍莫斯的合約竟能超越職棒選手，酋長隊真的很敢花錢。馬霍莫斯才24歲，他2017年選秀第10順位加盟酋長隊，今年2月率隊勇奪超級盃冠軍，獲選超級盃MVP。馬霍莫斯父親是退役MLB投手，馬霍莫斯從小打棒球，後來轉換跑道，是不折不扣的運動天才。

(中時電子報)