香港民眾白紙反國安法

在中國大陸1日起實施香港國安法後，便要求社群平台提供用戶資訊，不過谷歌（Google），臉書（Facebook）和推特（Twitter）等科技公司已表明，將暫不配合。

據BBC和《華爾街日報》（Wall Street Journal ）6日報導，臉書發言人在聲明中說：「我們認為，言論自由是基本人權，並支持民眾表達自我的權利，而不必擔心自身安全或其他後果。」

另外據「邊際」（The Verge）新聞網報導，谷歌發言人說，香港國安法實施後，就暫停為香港當局提供任何新資訊，並將繼續檢視這新法的細節。通常社群平台會應法院指令，根據不同國家的法律程序，提供私人用戶資訊。然而，在香港實施國安法後，這些科技公司起碼暫時不會回應港府的要求。

而各科技巨擘的宣佈很可能讓蘋果（Apple）承受壓力，接著照樣這麼做。目前除了蘋果能在中國大陸經營外，谷歌，臉書和推特都不能直接在大陸提供服務，用戶必須以「翻牆」的方式，才能上這些社群平台。

(中時電子報)