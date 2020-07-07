高溫炎熱持續，氣象局表示周四(7/9)以前太平洋高壓較弱，午後大臺北、各地山區、東半部局部短暫雷陣雨，慎防短時強降雨、雷擊及局部較大雨勢。氣象專家賈新興指出，有利颱風生成初估落在8/1至8/5之間，略比氣候平均時間晚。

氣象局預報顯示，周三、周四(7/8、9)太平洋高壓勢力相對較弱，潮濕西南風與陸風互相輻合，中南部上午有局部陣雨，午後局部短暫雷陣雨，並有大雨發生機率，氣溫依舊偏高。周五至下周一（7/10~13）太平洋高壓再增強，天氣穩定，各地多雲到晴高溫炎熱，上午中南部有零星短暫陣雨，午後雷陣雨區域稍縮小，僅在大臺北、東北部及各地山區。

賈新興今天在臉書PO文，表示環境有利颱風生成的時間，從之前的7/26環境開始建立又稍微往後延，「目前初估落在8/1至8/5之間，略比氣候平均的時間7/23至7/24晚」，臺灣在這之前都是現在這種太平洋高壓獨撐大樑的天氣，「大陸長江流域的雨至少還要到7月中，之後就是黃淮流域和南北韓了」。

(中時電子報)