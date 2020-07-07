國民黨高雄市議長補選，在兩位議員退出黨團運作後，黨祕書長李乾龍直言，若沒守住議長，他和黨主席江啟臣都要走路，議長選舉恐成江的「終局之戰」。國民黨前立委吳志揚被問及，是否聽說基層期待前高雄市長韓國瑜接黨主席？韓粉力量在國民黨該怎樣運用？吳志揚則點出關鍵。

江啟臣接任黨主席後，從人事調整、黨內改革、罷韓、國會抗爭、黨產問題、高雄市長議長補選等各路線同時開戰，在多頭接戰之際，如何設法團結黨內齊心對外，攸關明年主席改選前，能否交出漂亮成績的重要課題。據《中評社》報導，吳志揚認為，江任期短，無法做出長期規劃，但不代表國民黨現在很弱，江可藉由以戰養戰模式，他說高雄市長補選就是很好的戰役。

此外，吳志揚被問及，是否有聽說基層期待韓接黨主席？對於韓粉力量在國民黨該怎樣運用？吳表示，韓粉在國民黨應該是對外，現在擔心韓粉槍口是對內。他說每個人對於韓的喜愛程度不一樣，喜歡韓的程度未必到達韓粉這樣的投入，因此韓粉、國民黨要彼此容忍，不該變成反向力量。

(中時電子報)