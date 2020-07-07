近期中、印情勢緊張，訊連(5203)轉投資的玩美移動旗下App「玩美彩妝（YouCam Makeup）」遭印度政府以資安疑慮為由禁用，訊連執行長黃肇雄直呼是個冤案，已對玩美移動商譽造成影響；玩美總經理張華禎也表示，玩美移動對於台灣產業的指標性意義，今年6月禁用已經發展成全球性的新聞，希望趕快處理，讓事情不要擴散。

2017年12月印度就開始有些網路上的訊息，指稱玩美移動是大陸App，今年5月網路社群再度流傳未經查證不實報導毀損玩美移動商譽，6月時由印度公司研發、移除大陸App之「Remove China App」將玩美移動旗下「玩美相機(YouCam Perfect)」及「玩美彩妝 (YouCam Makeup)」列入名單。

玩美移動2018年、2020年6月均發出嚴正聲明澄清，說明用戶資料儲存於Amazon AWS(不在大陸)伺服器，且每月進行內部資訊安全審查，持續捍衛用戶資訊安全周全防範。因中印緊張情勢上升，6月底玩美移動收到印度政府機構—印度電子資訊產業技術部通知，玩美移動旗下「玩美彩妝」App遭列為共59款危害印度國土安全App之一禁用。

黃肇雄指出，經內部初查，此次遭印度禁用的App 59款中超過9成是大陸登記或中大陸開設的公司，而玩美移動App則為100％台灣開發的台灣公司，也絕無傳送用戶資料予他國使用情事。很遺憾印度政府並未經過核實，給予玩美移動澄清說明機會，希望能與印度相關單位開啟對話，盡早釐清誤會。至於對財務上影響，印度市場營業額並不大，但因為變成國際事件，等到擴大時，影響會更大。

玩美移動為近年台灣最大宗的單一App開發商投資案，投資總額超過24億元新台幣。自2015年成立以來，玩美移動已是全球最大的美妝科技開發商，全球下載量已逾8.5億，訊連是玩美最大的單一股東，訊連占80％(訊連、經營團隊、員工等)股權，同時擁有一席董事。

張華禎表示，印度禁令已經造成三大影響：一、已經成為國際新聞，包括CNN、路透、金融時報等，都一直報導大陸應用程式被禁用的事情，已經造成品牌合作廠商的疑慮；二、玩美彩妝名列下架名單，用戶無法透過iOS下載與更新，Google Play受到印度政府指示把玩美相機下架；三、玩美網站與伺服器遭到封鎖，現有用戶無法連上玩美官方網站，也無法透過相機下載全新妝容。

(時報資訊)