IC載板廠景碩（3189）受惠ABF載板需求持續暢旺、BT載板需求持穩，2020年6月合併營收續「雙升」至23.74億元，改寫歷史第3高，帶動第二季營收雙位數「雙升」衝上67.86億元新高。投顧法人看好下半年營收可望逐季成長，全年獲利挑戰近4年高點。

景碩2020年6月自結合併營收23.74億元，月增1.02％、年增達42.01％，創同期新高、亦創歷史第3高。帶動第二季合併營收達67.86億元，季增15.17％、年增31.14％，改寫歷史新高。累計上半年合併營收126.78億元，年增25.61％，亦創同期新高。

景碩今年成長動能暢旺，上半年單季營運表現均優於預期，投顧法人認為，主要受惠智聯網（AIoT）及5G基地台建置需求，帶動ABF載板、高頻寬記憶體（HBM）及5G單晶片（SoC）需求暢旺，配合產品組合優化，使整體營運表現明顯攀升。

美系外資認為，記憶體客戶及ABF載板需求自去年第四季以來持續強勁，使景碩首季淡季維持獲利，第二季營收季增達15.17％，略為超越預期的10～15％高標。預期第二季毛利率可望提升至19.5％，帶動獲利成長優於營收，每股盈餘估0.44元。

展望下半年，投顧法人預期ABF載板今年需求將成長10～15％，加上美系客戶新需求及公司市占率提升，可望帶動景碩ABF載板稼動率及需求持穩高檔向上，配合新豐廠將類載板（SLP）產能轉為ABF載板陸續開出，可望進一步貢獻營運成長動能。

在ABF載板需求續強、新產能開出增加貢獻，加上5G基地台延續成長，終端應用BT載板可望開始顯著增溫下，投顧法人看好景碩今年營運可望逐季走強，下半年單季營收可望逐季成長5～10％，帶動全年營收成長逾2成、獲利挑戰近4年高點。

(時報資訊)