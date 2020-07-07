投保中心昨日召開臨時董監事會，針對大同(2371)公司於109年度股東常會逕自認定部分股東無表決權等情事，認為該公司董事長林郭文艷執行業務有重大違反法令之情事，決議通過對其提起裁判解任訴訟。大同公司昨晚間上重訊說明，強調大同公司為保障其他合法股東權益採取之措施依法有據。公司重申，關於股東與公司間表決權之爭議可循司法處理，最終，應有司法判決認定。

大同指出，投保中心擬對大同董事長林郭文艷起訴裁判解任顯有誤會，公司深表遺憾。但相信司法最終必能釐清爭議，大同乃正確適用法律，終將還公司與董事長清白。

大同公司表示，大同此次股東會，依公司法第180條第1項刪除無表決權股，係依據企業併購法第27條第15項排除，基於共同併購之目的取得本公司股份而未依法申報者，超過10%部份無表決權，並依兩岸人民關係條例第73條之1規定排除中資違法利用他人名義持有股份者，法律依據清楚明確，大同公司根據事實依法認定。

一、台灣台北地檢署107年度偵字第19886號起訴書及109年度偵字第8777號追加起訴書，起訴鄭文逸及其股市炒手張呂華、林振興在案，載明有「鄭文逸集團群組」多人。

二、大同股東羅得、三雅及競殿公司在108年兩次申報書均無勾選按照企業併購法第27條申報，亦未表明併購之目的。

三、王光祥、林宏信、楊榮光等人共同召開記者會，宣示共同併購大同之目的，其違法事實具體明確，絕非無的放矢。

四、大同重申遵守國家法律、公司章程與相關規定；不遵法紀始作俑者係前述違法股東及未依法申報的股東。

(時報資訊)