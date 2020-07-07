鴻海（2317）公布2020年6月自結合併營收3605.31億元，月減6.83％、年減9.08％，降至3個月低點、仍創同期第三高。第二季合併營收1.12兆元，季增達21.38％、年減2.77％，改寫同期次高。累計上半年合併營收2.05兆元，年減7.16％，續創同期第三高。

觀察6月四大類產品概況，鴻海表示，與5月相比，以雲端網路產品最佳、元件與其他產品次之，電腦終端產品位居第三、消費性電子產品殿後。與去年同期相比，亦以雲端網路產品最佳、電腦終端產品則居次，元件與其他產品位居第三，消費性電子產品仍墊後。

至於第二季四大類產品概況，鴻海表示，與首季相比，以電腦終端產品最佳、雲端網路產品居次，元件與其他產品位居第三、消費性電子產品殿後。與去年同期相比，亦以電腦終端產品最佳、雲端網路產品居次，元件與其他產品位居第三、消費性電子產品墊後。

鴻海董事長劉揚偉先前法說時表示，隨著防疫衝擊逐漸消除，以及企業、運算、元件與其他等3類產品線恢復成長動能，預期第二季營收可望季增逾15％、但年減個位數百分比。實際結果繳出季增21.38％、年減2.77％成績單，表現優於預期。

展望後市，劉揚偉表示下半年展望雖不明，但透露第三季營運表現比預期好。投顧法人認為，短期營運將步入蘋果拉貨旺季，看好第三季旺季表現轉強。美系外資看好隨著蘋果高階iPhone及新遊戲機陸續推出，第二至第四季營收可望季增23～25％。

(時報資訊)