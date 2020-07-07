金管會公布外資進出最新統計，2020年6月外資轉為淨匯入約41.34億美元（約新台幣1215.45億元），終止連4月匯出，帶動累計淨匯入金額回升至2009.1億美元，重返2000億美元關卡。不過，上半年累計仍淨匯出約126.9億美元（約新台幣3731億元）。

受新冠肺炎疫情影響，外資2020年1月淨匯入金額縮水至12.9億美元，隨後在全球疫情升溫、資本市場動盪加劇下，外資2～5月連續淨匯出38.97億、103.96億、4.28億、33.93億美元，其中3月更創下單月淨匯出新高紀錄，合計4個月淨匯出達181.14億美元。

不過，隨著投資氣氛好轉、美國降息帶動資金行情，外資6月淨匯入約41.34億美元，其中一般外資淨匯入41.35億美元、陸資淨匯出約0.01億美元。不過，累計上半年外資仍淨匯出約126.9億美元，其中一般外資淨匯出約126.77億美元、陸資淨匯出約0.13億美元。

而外資資金6月亦再度回頭轉進台股，合計買超台股約699.56億元，扭轉5月大舉賣超1571.36億元態勢。其中，對上市股票買超733.15億元，扭轉5月賣超達1483.81億元態勢，對上櫃股票則持續賣超33.59億元，但力道較5月賣超達87.55億元明顯收斂。

不過，雖然外資6月再度回頭買進台股，累計外資2020年上半年仍賣超台股達6158.8億元，其中對上市股票賣超5916.68億元，對上櫃股票則賣超242.12億元。

(時報資訊)