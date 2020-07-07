繼投保中心之後，大同(2371)市場派也將針對表決權被取銷展開法律訴訟。大同市場派指出，正研擬委託律師協助訴訟，3大主張包括：1.對大同董事長林郭文艷提告「特別背信罪」；2.委託律師協助社會股東，集體求償；3.大同6月30日股東會，擅自剝奪股東表決權，大同董事個人應負民事及刑事責任。

大同市場派表示，一定要讓違背公司法令的董事（經營者）賠償股東損失，由於證交所在大同股東會後處罰大同公司，於7月2日實施改變交易方式，打入全額交割股，之前二日造成股價下跌的損失約49億元；大同股東會中的作為，已經破壞市場金融秩序，這些佐證資料將透過投資人保障協會進行集體訴訟，要求大同董事面對賠償與求償，求償的對象將針對大同董事成員而非公司。

大同市場派主張，公司在股東會前已經收到股東會開會通知書，同時可以執行交易所的電子投票，身份更是經身份驗證及股權驗證等等無誤。但股東會議當天報到，股務作業阻礙股東入場及公開取消股權選票。違法之舉，應是會議當天主席（林郭文艷）下達指示。因此被主管機關判定股東會違背經濟部公司法法令，證管會認定投資人權益受損及私自擴權認定，集保結算也將向主管機關建議大同公司不得再自辦股務事務。

大同公司派雖然在6月30日拿下9席的董事席次，但在投保中心率先提出「裁判解任訴訟」後，市場派的反擊將密集展開。3個卡關動作包括：1、大同新選出董事需在15天內進行變更登記，因外界質疑有違法之虞，經濟部審酌兩派主張及其他部會看法，決定是否准許變更登記。2、市場派可依公司法189條規定，自股東會決議做成起的30日內，向法院訴請撤銷決議；若法院做出撤銷決議判決，公司法一九○條也規定主管機關應撤銷其登記。3、市場派將依公司法173條規定，將以3％股東自行召集臨股會反制。

(時報資訊)