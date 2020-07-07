周一台股成交量大幅放大(盤中預估一度衝過2800億元)，還好收盤時穩定下來，成交量快速擴增說明空手買盤勇於進場，這是電子股投機力轉強的主因，由於資金行情開始發酵，本周電子股將會是人氣集中的焦點。

從電子類股佔大盤比重僅7成來看，市場偏向普漲格局，用普漲的角度看今天的大量，則其風險就沒有太高了，因為各類股雨露均霑，分散掉高檔賣壓。

整體分析，因為外資熱錢流入，大型權值股將具有穩盤功用，剩下就是內資推動類股輪動了。

(時報資訊)